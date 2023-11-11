ولي عهد الكويت: حل القضية الفلسطينية أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة

قال مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، اننا ندعو المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، لممارسة دوره لإيقاف فوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان إيصال المساعدات العاجلة ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، مرحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحده الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وهو ما يعكس الإرادة الدولية تجاه الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف ولي عهد الكويت، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: «دولة الكويت تؤكد أن أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا نهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والقضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة الألولويات السياسية لدولة الكويت، وأنها ستبقى على موقفها الثابت الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».