عالم بـ«الأوقاف» يكشف مفهوم السلام النفسي في الإسلام

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام دين سلام، وهذه فلسفة وعمق كلمة الإسلام، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ».

مفهوم السلام النفسي في الإسلام

وتابع «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية «مروة شتلة»، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم، كان يقول كلما يسمع نداء من الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم، أصغى إليه أذني، إما أمر من الله تبارك وتعالى فيها إيجابية وسعادة فأتمر به، أو نهى من الله سبحانه وتعالى فابتعد عنه».

وأضاف: «قد أمرنا ربنا دائمًا أن تكون كل حياتنا فيها سلام وسلامة، وطمأنينة وسكينة وسعادة، فهذا هو مفهوم السلام النفسي في الإسلام، والدين يدفع الفرد إلى التصالح مع الذات والانسجام مع الآخرين».