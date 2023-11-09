الصليب الأحمر في غزة: العمل الإنساني أصبح شبه مستحيل

قال هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، إن العمل الإنساني في قطاع غزة أصبح شبه مستحيل بسبب استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على كل أحياء القطاع.

أضاف هشام مهنا: «قبل يومين توجهت قافلة بها 5 شاحنات وسيارتين تابعة لللجنة الدولية للصليب الأحمر محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية التي ستسخدم علاج الجرحي، كان الهدف منها هو الوصول إلى مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة، كان من المستحيل الوصول إلى المستشفة وأثناء توجه القافلة إلى هناك، تعرضت القافلة لاستهداف مباشر».

استهداف مباشر لقافلة مساعدات طبية

تابع مهنا، خلال مداخلة فيديو عبر «زووم» في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية « dmc»، أنه نتج عن هذا الاستهداف تضرر شاحنتين وإصابة أحد السائقين، مما أدي إلى خروج القافلة من القطاع وتوجهها إلى مجمع الشفاء الطبي بشكل سريع وتم إرسال أربع شاحنات فقط من أصل 5، وتركو الشاحنة الخامسة بما فيها من مستلزمات طبية نتيجة لتعطلها تمامًا.

كابوس في غزة

وأشار إلى أنه تم مرافقة 6 سيارات إسعاف من مجمع «الشفاء» الطبي إلى معبر رفح البري، كانت هذه رحلة طويلة وبالأخص أن طريق الرحلة ذهابًا وإيابًا كانت مدمرة، وكانت وجوه المدنيين السائرين على أقدامهم تحمل قسوة كأنهم ماكثين في كابوس حي.