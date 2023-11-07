«الصليب الأحمر»: قتل الأطفال في غزة إخفاق أخلاقي للعالم بأسره

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، بوضع حد لمعاناة المدنيين الرهيبة خاصة الأطفال في قطاع غزة وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إخفاق أخلاقي للجميع

وأعربت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش عن صدمتها لرؤية معاناة الأطفال، مضيفة أن جراحي الصليب الأحمر يعالجون في غزة أطفالا تفحّم جلدهم جراء حروق واسعة النطاق.

وأضافت أن مشاهد المعاناة والأطفال القتلى والجرحى ستطاردنا جميعا، مؤكدة أنها إخفاق أخلاقي للجميع.

مطالب بالالتزام بالقانون الدولي

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيانها، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب كل المدنيين العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أن الحصار العسكري المفروض على غزة حرم أناسا هناك من الغذاء والمياه والدواء، وحذرت من أن المساعدات الشحيحة التي يتم إدخالها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ولفتت إلى الحاجة الملحة لإتاحة الإيصال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددة على أن خدمات أساسية على غرار الرعاية الصحية والمياه والكهرباء يجب أن تستأنف في قطاع غزة لكونها أولويات منقذة للحياة.

ونددت بالقصف الإسرائيلي الذي طال المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، مشدّدة على أن مشاهد المستشفيات وسيارات الإسعاف المتضررة غير مقبولة.

وأشارت اللجنة إلى أن القصف المكثّف يدمّر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، ويزرع بذور الشقاء لأجيال مقبلة.

وقالت إنه بعد مرور شهر، يُجبَر المدنيون على تحمّل معاناة وخسائر هائلة، مؤكدةً أن هذا الأمر يجب أن يتوقّف.