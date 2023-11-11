«صحة المنوفية» تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز السادات نهاية الأسبوع

تنظيم مديرية الصحة في محافظة المنوفية، نهاية الأسبوع الجاري، قافلة طبية مجانية، في قرية منشأة النور بمركز السادات، في إطار القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة بالمحافظة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

قافلة طبية مجانية بمركز السادات

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة الطبية في قرية منشأة النور بمركز السادات تكون يومي 15 و16 من شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة، وضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

التخصصات الطبية في القافلة المجانية بالمنوفية

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة المجانية قي قرية منشأة النور بمركز السادات تضم تخصصات، باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، وندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر.

وأوضحت أن القافلة الطبية في منشأة النور بمركز السادات تخدم أكثر من 4 آلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة، موضحة أن القافلة تضم عدد من الكوادر الطبية المتخصصة والمميزة في المجالات الطبية المختلفة، بهدف الوصول إلى جميع أهالي القرى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.