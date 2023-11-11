ضعف المياه بمدينة أبو تيج 5 أيام لأعمال غسيل وتطهير المحطات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجراء غسيل مروق بمرشحات أبوتيج والذي يشمل غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 1 لمدة 5 أيام متتالية من الأحد 12 نوفمبر إلى الخميس 16 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تتأثر بها الأدوار العليا بمركز ومدينة أبوتيج بضعف في المياه وقت الذروة.

ضعف المياه

وبحسب بيان شركة المياه أنه بناءً على تعليمات المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وتنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز أبو تيج سيكون ضعيفا إلى حد ما، وخاصة في الأدوار العليا وقت الذروة علما بأنه سوف يجري تشغيل جميع البدائل.

أرقام التواصل

ولذا ترجو الشركة من السادة العملاء بمركز أبو تيج أن تتواصل مع قنوات التواصل خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتساب01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه .