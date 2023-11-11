خالد سرحان بعد اختراق صفحته للمرة الثانية: سألجأ للقانون

تعرضت صفحة الفنان خالد سرحان عبر موقع فيسبوك، للاختراق للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.

سرحان: صفحتي موثقة بالأزرق

ومن جانبه، أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي، عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكداً أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا إلا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.

سرحان: سألجأ للقانون ضد مَن يسرق صفحتي

وأوضح سرحان، في بيانه الصحفي، أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية ضد كل مَن ينقل أخباراً عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات أخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.