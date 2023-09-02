خالد سرحان يحتفل بزفاف شقيقته «لارا» بحضور نجوم الفن (صور)

احتفل الفنان خالد سرحان بحفل زفاف شقيقته «لارا» بالأمس، في أحد الأماكن بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

مصطفى قمر يحيي حفل الزفاف

وأحيا حفل زفاف شقيقة خالد سرحان، الفنان مصطفى قمر، وكان في مقدمة الحضور الفنانة داليا البحيري، والفنانة روجينا، وغيرهم من الفنانين.

وحرص الفنان خالد سرحان، على تهنئة شقيقته، بطريقته الكوميدية، إذ نشر صورة جمعته بها وهو بوجه غاضب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «يوم جميل وألف مبروك أختي وبنتي لارا سمير سرحان».

وفى سياق آخر، كان مصطفى قمر، والفنان خالد سرحان احتفلا منذ أيام قليلة ماضية، بالعرض الخاص، لفيلمهما الجديد «أولاد حريم كريم»، والتى تدور أحداثه حول علاقة حب نشأت بين كريم حسين وآيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.