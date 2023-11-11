وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية تبحث فرص الاستثمار بمراكز الشباب

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنها أجرت اليوم السبت 11 نوفمبر، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب منشأة عبدالرحمن، من أجل بحث فرصة الاستثمار داخل المركز.

جولة داخل مراكز الشباب بالدقهلية

وأوضحت عثمان في بيان لها أنه جرى عمل الجولة مع مجدي عبدالسلام، مدير عام إدارة شباب دكرنس، وعزيز شلبي المدير التنفيذي بمركز شباب منشأة عبدالرحمن، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

وأشارت عثمان وكيل الوزارة إلى أنها تفقدت في البداية خلال الزيارة، مركز الشباب ومتابعة خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقدت الملعب بمركز الشباب وصالة الجيم وحديقة مركز الشباب، وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

وأكدت على وجود طفاية الحريق خاصة مع وجود مصدر للغاز داخل مركز الشباب، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

وأشارت عثمان أنها بحثت فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، ووعدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسؤولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.