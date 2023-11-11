الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 7 سيارات إسعاف فقط، من أصل 18 سيارة، مازالت تعمل في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم السبت، إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، مشيرة إلى أن الوضع «كارثي»، وأن مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة، والوضع بداخله كارثي. ندعو بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها والمرضى».

وتابعت: «لا يزال هناك مرضى في المستشفى بعضهم في حالة حرجة. نشعر بقلق بالغ على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي. فقدنا الاتصال بموظفينا في المستشفى».