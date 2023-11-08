فريق طبي بجامعة الوادي الجديد ينقذ حياة مريضة تعاني من عيب خلقي في القلب

نجح فريق طبي بقسم القلب بكلية الطب جامعة الوادي الجديد في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عاما، وذلك في إنجاز طبي لجامعة الوادي الجديد والنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

إنقاذ حياة مريضة في جامعة الوادي الجديد

وقام الفريق الطبى بقسم طب القلب والقسطرة والذي ضم الدكتور مؤمن لطفي مدرس طب القلب والأوعية الدموية والدكتور اسلام راشد مدرس مساعد بقسم القلب بإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا، تعاني من وجود عيب خلقي في بداية غير طبيعية بالشريان التاجي الأيمن، وتم عمل قسطرة علاجية بالتصوير التشخيصي للشريان الأيسر وأمكن استخدام نفس القسطرة كقسطرة علاجية بعد أن قام الفريق المعالج بإجراء تعديلات لتركيب الدعامة في الشريان الأيمن وتم إنقاذ حياة المريضة بنجاح.

تميز الفريق الطبي بطب جامعة الوادي الجديد

وفور نجاح العملية تقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بتهنئة الفريق الطبي بقسم طب القلب والقسطرة بكلية الطب لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية؛ مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، واستعدادها لاستقبال جميع الحالات المرضية، والتعامل معها مؤكدا ان ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كلية الطب، وتعظيم دورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عال من الحرفية والمهارة، وباستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى المترددين عليها.