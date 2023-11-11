طرق الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي والفئات الأكثر عرضة للخطر

مع اقتراب فصل الشتاء يصاب الكثيرون بالفيروسات، ومنها الفيروس المخلوي التنفسي الذي يسبب قلق لدى الكثيرون خاصة مع التحذيرات المنتشرة مؤخرًا من عودة انتشار الفيروس.

الفيروس المخلوي التنفسي

هناك بعض الفئات التي يشكل الفيروس المخلوي التنفسي خطرا على صحتهم ويكونوا أكثر عرضة للإصابة به، ومنهم الرضع والأطفال الأقل من سنتين، وقد تحدث عدوى متكررة طوال العمر ويصاب به كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

أعراض الإصابة بالفيروس الخلوي

يعد الفيروس المخلوي التنفسي أكثر شيوعًا في الشتاء وأوائل أشهر الربيع، إذ تكون أعراضه شبيهة بنزلات البرد الطفيفة مثل:

- سيلان الأنف.

- احتقان الأنف.

- السعال.

- احتقان الحلق.

- ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة.

- الصداع.

طرق العدوى بالفيروس المخلوي

هناك طرق ينتقل الفيروس المخلوي للأشخاص عبرها، وفقا لما ذكره استشاري المناعة مجدي بدران، ومنها الرذاذ المتطاير في الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب، كما أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس من خلال العين والأنف والفم وملامسة سطح ملوث وكذلك الاتصال المباشر مثل تبادل القبلات.

الوقاية من الفيروس المخلوي

ونصح استشاري المناعة، أن يجب على الأشخاص غسل اليدين بشكل متكرر وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي، وكذلك التباعد الجسدي وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وعدم مشاركة الأدوات الخاصة مثل أكواب الشرب ومنع التدخين والبعد عن التدخين السلبى.