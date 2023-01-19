استشاري مناعة: تجارب على 14 لقاحا للوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ هناك تجارب على 14 لقاحا وليس واحدا، للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، موضحا أنّ هناك 4 لقاحات سترى النور قريبا من شركة موديرنا العالمية، و10 ما زالت تحت التجارب.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي لم يكن ظاهرا بقوة في فترة كورونا، بسبب البقاء في المنازل، ما قلّل فرص انتشاره والمناعة المجتمعية ضده، لكن بعد فتح الأسواق ورفع الحظر وتحرك الناس في الشوارع، لم يعد للناس مناعة ضده، وبالتالي زادت معدلات الإصابات، لافتًا إلى أنّ المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات هذا الفيروس.

40% من نزلات البرد قد يكون سببها «المخلوي التنفسي»

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي بسيط جدا يسبب في الإصابة بنزلة برد عادية، لافتًا إلى أنّ 40% من نزلات البرد قد تكون بسببه، لكن هناك فئات خاصة مثل ذوي الأمراض المزمنة ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأطفال الصغار أقل من سنتين، قد يتسبب الفيروس في مشكلات لهم، مثل الإجبار على تلقي العلاج في المستشفى، واستخدام الأكسجين، والرعاية المركزة لدى الكبار، فضلا عن بعض المضاعفات الأخرى مثل الالتهاب الرئوي.

وأشار بدران، إلى أن تكرار الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي لدى الأطفال الرضع، يعرضهم للإصابة بالربو مستقبلا، موضحًا أنّ الفيروس يمكنه خداع الجهاز المناعي، أي أنّ المناعة ضده تكون قصيرة الأمد.

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنّ العدوى بالفيروس قد تتكرر في الموسم الواحد، مشيرًا إلى أنّه يمكنه التنقل عن الطريق العض والسعال والأسطح الملوثة التي يتم لمسها، ما يتسبب مشكلات كبيرة في الشتاء والخريف: «يفضل أن نمتنع عن القبلات للوقاية من هذا الفيروس».