«الصحة» تكشف كيفية التعافي من الفيروس التنفسي المخلوي للأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للتعافي من الفيروس المخلوي التنفسي، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه عند الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي لا بد من الحصول على قسط كبير من الراحة وحمامات البخار بشكل مستمر.

وتابعت الوزارة إنه يجب شرب السوائل الدافئة بكثرة، والابتعاد تماما عن دخان السجائر، والتهوية الجيدة والتغذية الصحية، لافتا إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي لا يدعي للقلق أو الخوف وهو متواجد منذ سنوات ومنتشر في فصل الشتاء، حيث إنه أحد الفيروسات التنفسية.

الفيروس التنفسي المخلوي

وعن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، أوضحت الوزارة أنها تتضمن سيلان الأنف، السعال الجاف، الحمي، التهاب الحلق، العطاس، الصداع، مشيرة إلى أن الحمى تظل مستمرة من يومين إلى خمسة أيام.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن التقلبات الجوية يمكن أن تؤدي الى الإصابة بالأمراض المختلفة وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم على التكيف مع انخفاض درجة الحرارة وموجات البرودة، ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس المناسبة.

تحذير من «الصحة» بشأن التقلبات الجوية

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، مشددة على أهمية الحصول على اللقاحات لدورها في تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر والحصول على المعلومة الموثقة من الوزارة.