استشاري يحذر من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي نهاية نوفمبر.. ما السبب؟

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال بنهاية الشهر الجاري ومع بداية شهر ديسمبر، لأنه يبدأ في الانتشار مع انخفاض درجة الحرارة ويصيب الكبار والصغار خاصة الرضع.

الفيروس المخلوي التنفسي.. هل له لقاح ؟

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، حتى الآن لا يوجد لقاح للفيروس المخلوي التنفسي، وأعراضه تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والحمي، والزكام، والسعال، والقئ في بعض الحالات، والاصفرار وفقدان الشهية، مشيرا الى أنه في غاية الخطورة وله مضاعفات صحية، ولابد من الوقاية منه قدر الإمكان خاصة للأطفال بسبب المناعة الضعيفة.

طرق الوقاية من فيروس المخلوي التنفسي

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي من الكبار، وهم الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، لافتة إلى طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي وتتضمن التالي:

- غسل ألعاب الأطفال بشكل دوري.

- الحد من لمس الوجه، خاصة الفم والأنف دون غسل اليدين.

- الراحة والبقاء بالمنزل أوقات المرض وعدم إرهاق الجسم

.-استعمال المناديل الورقية عند العطس والسعال، ثم التخلص منها.

- الحد من تعرض الأطفال الرضع للأشخاص المصابين بالرشح أو نزلات البرد.