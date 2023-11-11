انخفاض أسعار السكر اليوم السبت في مصر

سجلت أسعار السكر بأنواعها المختلفة اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، تراجعًا ملحوظًا داخل الأسواق والمحلات، في ظل وجود معروض وفير في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم السبت بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار السكر المعبأ اليوم السبت، بالأسواق المحلية والسلاسل التجارية، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 33.06 جنيه للكيلو بحسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 33.06 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 6.13%.

وسجل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 21.56 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.96%.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 138.7 جنيه، بينما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 139.97 جنيه.

أسعار السلع اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 24.89 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 111.11 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.6%.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 76.13 جنيه للمستهلك، بتراجع يقدر بنحو 2.14%.

وسجل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 220.48 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.43%.