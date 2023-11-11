 اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام جنين 

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها جنين في الضفة الغربية.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة و631 مسنًا من الجنسين، بينما أبلغ عن فقدان 1300 طفل.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية بعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.