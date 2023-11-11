الهلال الأحمر: وصول طائرات من إيطاليا والإمارات وماليزيا تحمل مساعدات لقطاع غزة

كشف خالد أبو زيد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن استقبال عدد من الطائرات قادمة من إيطاليا والإمارات وماليزيا، تحمل مساعدات متنوعة موجهة للشعب الفلسطيني.

80 ألف ساعة عمل متواصلة لشباب الهلال الأحمر

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بأن الطائرات تشمل مساعدات طبية وغذائية، مضيفا أن هناك 80 ألف ساعة عمل متواصل للشباب المتطوعين في شمال سيناء منذ 7 أكتوبر.

وقال إن الشباب المتطوع تابع لمنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومهمته تفريغ الطائرات ووضعها في مخازن قبل أن تُحَمَّل في شاحنات وتتجه إلى معبر لرفح.

تخزين المساعدات في مخازن «الصحة»

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن المساعدات الطبية تُخَزَّن في مخازن وزارة الصحة لأنها تحتاج معايير حفظ معينة.

وأردف أن هناك جسر جوي حاليا تقوم به المملكة العربية السعودية لإرسال مزيد من طائرات المساعدات، لافتا إلى أن ميناء العريش البحري يستقبل شاحنات مساعدات.