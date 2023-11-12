«معلومات الوزراء»: إنفاق أكثر من تريليون جنيه على التعليم خلال 9 سنوات

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أشار فيها إلى 9 سنوات من الإنجازات في قطاع التعليم قبل الجامعي.

وزارة التربية والتعليم

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن الدكتور رضا حجازي، تحدث عن فلسفة إصلاح التعليم قبل الجامعي، لافتا إلى أنه تمت مواجهة العديد من التحديات، ومن بينها عدم قدرة الأبنية التعليمية على تلبية الخدمات المطلوبة، فضلًا عن المناهج القديمة المعتمدة على الحفظ والتلقين.

الإنفاق على التعليم

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحور الإنفاق على التعليم تم ما يلي:

- أكثر من تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم منذ 2014 حتى 2022.

- ارتفع من 80.9 مليار جنيه عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه 2023/2022 بزيادة 46%.

- ميزانية العام الدراسي 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه.

المحاور الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي:

1- تجهيز المدارس تكنولوجيا في 552 ألف فصل.

2 - بناء 120 ألف فصل جديد.

3- تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي.

4- إدخال 36210 شاشات ذكية إلى المدارس.

5- توصيل الإنترنت لـ 2476 مدرسة.

محور تعزيز المحتوى الرقمي:

1- إطلاق مواد تعليمية رقمية على المنصات الرقمية وبنك المعرفة.

2- إطلاق قنوات تعليمية تابعة للوزارة.

3- وجود اختبارات مميكنة لتحديد نقاط القوة والضعف للطالب.

4- إعداد بنوك أسئلة في إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم».

5- تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب.