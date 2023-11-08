«حياة كريمة» تواصل استقبال طلاب المدارس للمشاركة في مبادرة «من إنسان لإنسان»

تستمر مؤسسة «حياة كريمة» في استقبال الطلاب من أجل توعيتهم بالقضية الفلسطينية، وإشراكهم في تجهيز وتعبئة كرتونات المساعدات الإغاثية المقدمة لأهالي قطاع غزة، يأتي ذلك ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان».

زيارة جديدة من طلاب المدارس

واستقبلت المؤسسة ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان» طلاب مدرسة British Modern School - BMS، وجرى تنظيم جولة في المؤسسة للطلاب الموجودين لتعريفهم بمؤسسة «حياة كريمة» بشكل أكبر، وأدوارها التي تقوم بها وأثارها في المجتمع.

هذا إلى جانب مشاركة الطلاب في العمل التطوعي، من أجل إعداد الكراتين الغذائية والإغاثية المرسلة إلى قطاع غزة، ويأتي هذا ضمن عمل المبادرة الرئاسية على زيادة وعي النشء والجيل الجديد بالقضية الفلسطينية، وأهمية مساندة الاهالي في قطاع غزة.

مبادرة من «إنسان لإنسان»

ونظمت «حياة كريمة» منذ أيام مبادرة «من إنسان لإنسان»، في إطار الجهود المبذولة من قبل المؤسسة من أجل دعم القضية الفلسطينية، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه الأهالي في القطاع من العدوان الإسرائيلي المستمر لمدة شهر.