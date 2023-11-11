حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من الكيانات الشبابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الكيانات الشبابية.

دور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية دور للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة، مشيدا بدور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية، أولت اهتماما بالغا بالشباب وبتمكينهم، كما أنها قامت بالعديد من الإنجازات، رغم التحديات التي تواجه البلاد.

تمكين الشباب في المناصب القيادية

وقال وفد الكيانات الشبابية، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قدم مشاريع غير مسبوقة للشباب، فضلاً عن الحرص على تمكينهم في المناصب القيادية، لذا هم حريصون على تعزيز الوعي لدى الشباب، بإنجازات القيادة السياسية، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهم بالفعل عقدوا مؤتمرات توعوية سياسية وتثقيفية للشباب، وصلت إلى القرى والنجوع في كل المحافظات، فضلاً عن توعية شباب الجامعات بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.