تركيب منظومة Gps لمتابعة حركة سيارات شركة مياه الشرب في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، تطوير وتحديث المنظومة الأمنية في كل الجوانب نظراً لأهميتها بالمساهمة في انتظام سير العمل بالشركة والمحطات والحفاظ على الأصول.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اللواء عبدالرحيم السيد أبو طالب، مدير عام الأمن بالشركة القابضة، وطارق أحمد سالم مساعد مدير عام الأمن وذلك ضمن التقييم الأمني للشركات لعام 2023.

تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية

انتقلت اللجنة لتفقد غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية بديوان عام الشركة والتفتيش على تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية وأنظمة المراقبة بالشركة وأفراد الأمن ومنظومة Gps لمتابعة حركة السيارات والبوابات الإلكترونية والمرايات العاكسة للكشف عن المعادن والمفرقعات، وخطط الإخلاء وإطفاء الحريق بمبنى الديوان العام بالشركة ومركز خدمة العملاء وحملة الصرف الصحي بمركز المنيا.

تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بالشركة

كما تم المرور على بعض محطات المياه و الصرف الصحي ومخازن الخردة بالأفرع للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية وتعليمات الأمن.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة القابضة للمياه الشكر لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المنيا، لدعم إدارة الأمن بالشركة والعمل على تطوير المنظومة الأمنية بالشركة من كافة النواحي كما أثنى على مستوى الأداء الأمني بالشركة، مؤكدا ضرورة التعامل الأمثل مع المواطنين والعاملين بمختلف مواقع العمل.