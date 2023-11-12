موسم جديد من مسابقة «عباقرة نوعية» بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، عقد موسم جديد من مسابقة «عباقرة نوعية» لعام 2024، وذلك بعد نجاحها العام السابق، حيث تُعد المسابقة من أقوى مسابقات المعلومات الثقافية بالجامعة.

وذكر بيان صادر عن الكلية، أنّ المسابقة جاءت بناءً على طلب الكثير من الطلاب بعد نجاح المسابقة منذ انطلاقها لأول مرة خلال العام الماضي، مطالبةً من يرغب في الاشتراك سرعة تسجيل بياناته بدوري المعلومات باستمارة الأنشطة الطلابية الإلكترونية بالكلية.

فعاليات مسابقة «عباقرة نوعية» بكلية التربية النوعية

تُقام فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، عميد كلية التربية النوعية.

ويتم تنظيم المسابقة على غرار مسابقة «العباقرة جامعات» والتي تُنظمها وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وتهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف لاكتشاف مواهبهم، وخلق حالة من التواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات العملية والأدبية، كما تسعى للتطوير الدائم والمستمر في جميع المشاريع المقدمة للشباب.

معلومات عن كلية التربية النوعية

كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أُنشئت في عام 1991 بالقرار الوزاري رقم 1187 لسنة 1991، وتم ضمها إلى جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1998، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

وتضم الكلية 5 أقسام هي كالتالي:

1- تكنولوجيا التعليم.

2- التربية الفنية.

3- التربية الموسيقية.

4- الاقتصاد المنزلي.

5- الإعلام التربوي.