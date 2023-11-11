كريم محمود عبدالعزيز يحيي الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكرى السنوية السابعة لوفاة والده.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز صورة لوالده وعلق عليها قائلا: «7 سنين يا أبو الرجوله كلها، ربنا يرحمك ويسعدك».

محمد محمود عبدالعزيز يحي ذكري وفاة والده

كما أحيا الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ذكرى وفاة والده قائلا: «غدا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني واخويا وصاحبي وأستاذي و معلمي وقدوتي.. ألم - اشتياق - راحه نفسية.. أحاسيس متضاربة و مجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضك وقربنا من كل ما يرضيك».