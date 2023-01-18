فيلم شلبي لـ كريم محمود عبدالعزيز يحقق 342 ألف جنيه أمس بدور العرض

نجاح كبير حققه فيلم كريم محمود عبد العزيز بفيلمه «شلبي»، الذي تم طرحه مؤخراً بدور العرض، وحصل على إشادات من الجمهور والنقاد بمجرد طرحه.

إيرادات فيلم «شلبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّه حقق 342 ألف جنيه أمس بدور العرض، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى.

ويقدم الفنان كريم محمود عبدالعزيز دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، وحصل الفيلم على إشادات من الجمهور والنقاد.

أغنية «صابر» لـ كريم محمود عبد العزيز

ليصبح إجمالي إيرادات فيلم شلبي 6 ملايين و793 ألف جنيه، ومن المميز طرح أغنية الفيلم الدعائية التي جاءت بعنوان أغنية «صابر»، وحققت نجاحاً كبيراً، وهي غناء بطل العمل كريم محمود عبد العزيز والطفلة سيليا سعد.

أبطال فيلم «شلبي»

فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.