نتنياهو يحذر «حزب الله»: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذر «حزب الله» اللبناني من فتح جبهة جديدة في الشمال، كما جدد رفضه لكافة الدعوات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقوله: «لن نتوقف حتى إنجاز المهمة، والحرب هدفها الانتصار»، وأضاف أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إعادة المحتجزين.

وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة: «تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين»، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية أن 20 مستشفى، من أصل 35 في قطاع غزة، توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، أو بسبب نفاذ الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، دون ذكر النقص المتزايد للكوادر الطبية وإنهاكها، حيث تعمل على مدار الساعة لأكثر من 36 يوماً بشكل متواصل منذ بداية الحرب على غزة.