القاهرة الإخبارية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل ستسيطر على غزة بعد الحرب وليس قوات دولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إلى 11194 شهيدا، 74% منهم أطفال ونساء وكبار السن وارتفاع أعداد المصابين لقرابة 30 ألفا.

وأكدت في بيان لها: ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين في قطاع غزة إلى 11025 شهيدا منهم 4506 طفلا و3027 سيدة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 27 ألف مصاب.

ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2500 جريح، فيما استشهد عشرات الفلسطنيين، وجرح آخرون، في قصف استهدف النازحين بشارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها، بأن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، مضيفا أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.