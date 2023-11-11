حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى في اليوم الـ36 للعدوان على غزة

خلال الساعات الماضية تردد الكثير من الأخبار والشائعات عن نقل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أحد المستشفيات في شرق تل أبيب، بعد إصابته بإغمائه وجفاف شديد، مما أثار تساؤلات حول حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى.

وبحسب مصادر عبرية، لم يتم نقل نتنياهو إلى المستشفى اليوم السبت، وأن الواقعة قديمة، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تعرض رئيس حكومة الاحتلال للإصابة بإغمائه، استدعت نقله للمستشفى، ولكنه عاد الى العمل في اليوم التالي.

الوضع في قطاع غزة

وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة: «تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين»، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية أن 20 مستشفى، من أصل 35 في قطاع غزة، توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، أو بسبب نفاذ الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، دون ذكر النقص المتزايد للكوادر الطبية وإنهاكها، حيث تعمل على مدار الساعة لأكثر من 36 يوماً بشكل متواصل منذ بداية الحرب على غزة.

وأوضحت أن نحو 39 طفلاً من المولودين مبكراً «الخدج» في مستشفى الشفاء مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم، وأن عدم إدخال الوقود إلى المشافي سيكون حكماً بإعدام البقية، وأكدت أن الحضانات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط، وبعدها سينفد الوقود ليتوقف العمل بها بشكل كامل.