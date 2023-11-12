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تداول 73 ألف قنطار قطن في مزادات اليوم بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
03:48 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
صورة القطن المصري

صورة القطن المصري

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن المزادات التي ستعقد اليوم الأحد في محافظة كفر الشيخ، تعتبر من المزادات العلنية الهامة لبيع وتداول القطن في مصر، موضحا أن محافظة كفر الشيخ، تزرع ثلث المنزرع في محافظات الجمهورية من محصول القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

تداول صنفين قطن 94 و 96

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن أصناف القطن المنزرعة في محافظة كفر الشيخ، هما نوعان فقط: جيزة 94 طويل التيلة، وجيزة 96 فائق الطول، حيث تتميز المحافظة بزراعة هذا المحصول الهام منذ عشرات السنين، ضمن المحاصيل التي تعود بالنفع علي المزارعين بما يطلق عليها الذهب الأبيض.

تداول نحو 73 ألف قنطار قطن 

يذكر أن مزادات القطن في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سيتم تداول كمية تقدر بنحو 73 ألف قنطار قطن، وذلك على نطاق شون ومجمعات المحافظة، خلال موسم جني القطن من العام الحالي 2023.

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بقلم خير الله فؤاد