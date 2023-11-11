تحرير 1400 محضر تمويني في حملات مكبرة بالمنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز في إطار توجيهات وزير التموين ومحافظ المنوفية، بتحرير مخالفات فورية تجاه المخالفين.

التحفظ على سلع غذائية خلال الحملات التموينية

وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، إن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1400 محضر تمويني متنوع خلال أسبوع، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من السلع الغذائية خلال الحملات، تم وضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور قرار بحق المضبوطات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أنه تم شن حملات علي المخابز للتأكد من اتباع التعليمات الدورية وعدم التلاعب في الموازين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد كبير من المحاضر تجاه المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية في المنوفية

وأوضح، أنه سيتم تشديد الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسواق، وفق تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار إلى وجود تعاون مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، ومدريات الطب البيطري والصحة في حملات مكبرة يتم تنفيذها في جميع والمدن.