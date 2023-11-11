هاني سرحان وبسمة داود يحتفلان بزفافهما الثلاثاء

تستعد الفنانة بسمة داود والسيناريست هاني سرحان، لإقامة حفل زفافهما، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، الثلاثاء المقبل.

كان هانى سرحان وبسمة احتفلا بخطبتهما يوم 27 مايو الماضي، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين في جو عائلي، بحضور عدد محدود من الأصدقاء والأقارب في جو عائلي.

يذكر أن المؤلف هاني سرحان، كان عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا، الذي قام ببطولته كلا من أحمد السقا، ومحمد فراج، وأحمد سعيد عبد الغني، وسارة الشامي، وإنجي المقدم، وإيناس كامل، ومصطفى منصور، وأحمد أبو زيد، إبراهيم كمال

المسلسل يدور حول عضوا في جماعة إرهابية

ودارت أحداث مسلسل حول عضو في أحد الجماعات الإرهابية المتطرفة يدعى الظافر الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.