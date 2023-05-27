الصور الأولى من خطوبة المؤلف هاني سرحان والفنانة بسمة داود

احتفل المؤلف هاني سرحان، بخطبته على الفنانة بسمة داود في جو عائلي بمنزل العروسة، واقتصر الحضور على العائلتين وبعض أصدقاء هاني وبسمة المقربين.

أعمال هاني سرحان

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هاني سرحان، مسلسل حرب، بطولة أحمد السقا، وشارك في بطولته محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، كما قدم سرحان مسلسل سوق الكانتو، في السباق الرمضاني الماضي، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

من هي بسمة داود؟

بسمة داود فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة، الذي نافست به في موسم رمضان 2021، وقدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، ونالت بسمة ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.