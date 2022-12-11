هاني سرحان يروج لمسلسل «سوق الكانتو»: توكلنا على الله.. رمضان 2023

روَّج المؤلف هاني سرحان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسله الرمضاني الجديد «سوق الكانتو».

وكتب سرحان قائلا: «توكلنا على الله.. بداية تصوير مسلسل سوق الكانتو.. رمضان 2023 بإذن الله».

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بالتهاني على المسلسل، مؤكدين أنه سيكون عملا دراميا ناجحا.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل «سوق الكانتو» من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني 2023، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم أمير كرارة، مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان ومها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.