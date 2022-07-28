هاني سرحان: أمير كرارة ينافس بمسلسل «سوق الكانتو» في رمضان 2023

كشف المؤلف هاني سرحان، عن أحدث أعماله الدرامية، وهو مسلسل «سوق الكانتو» للنجم أمير كرارة، الذي سينافس به في سباق دراما رمضان 2023، وذلك في حلقة مع الإعلامية فاطمة مصطفى في البرنامج الإذاعي «الراديو بيضحك» على راديو 9090.

وقال هاني سرحان: «بعمل على مسلسل سوق الكانتو واللي هيتعرض إن شاء الله في رمضان القادم وستدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة وأنا سعيد أوي بالشغل على العمل ده وإن شاء الله يعجب الجمهور».

سوق الكانتو يجمع كرارة وهاني لأول مرة

وأضاف هاني سرحان، «سوق الكانتو هو أول تعاون بيني وبين الفنان أمير كرارة بس إحنا أصحاب بقالنا سنين وكنا عايزين نشتغل مع بعض من فترة».

وعن رأيه في أمير كرارة وأعماله، قال هاني سرحان «أمير طبعًا نجم كبير والناس بتحبه جدًا وهو بيحب شغله جدًا وبيحب يغيّر وشخصياته مختلفة ومعلقة مع الناس زي أحمد المنسي وسليم الأنصاري شخصيات كلها الناس بتحبها ويارب نقدر نعمل حاجة حلوة مع بعض».

هاني سرحان يحقق نجاحات في الدراما التليفزيونية آخرها الاختيار

وقد برز اسم هاني سرحان، مؤخرًا من خلال أعمال درامية شهيرة مثل «ثنائية الأب الروحي» الذي خاض من خلاله في عالم المافيا وتجار المخدرات، ومسلسل «لمس أكتاف»، والغوص في عالم المصارعة الرومانية، كما تناول قصص الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل «الفتوة» الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وأيضًا مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصدّر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، والاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث.