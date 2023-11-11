نجاح الزراعة التعاقدية وظهور أصناف جديدة من المحاصيل في الوادي الجديد

نجحت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من خلال تدريب المزارعين بالمحافظة على زراعة أصناف جديدة من المحاصيل وخاصة محصول دوار الشمس الزيتي، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية كأول جهة شريكة «مشتري» والجمعية الزراعية والمزارع كجهة شريكة ثاني «بائع» بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة كجهة شريكة ثالث «مشرف وموثق لعقد شراء المحصول»، وذلك في إطار السعي نحو التوسع في الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد الركائز الرئيسية للأمن القومي.

زراعة المحاصيل التعاقدية في الوادي الجديد

وقال، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، إنه جرى الاتفاق على التعاقد على زراعة بعض المحاصيل التعاقدية كزراعة دوار الشمس وفول الصويا حيث من المستهدفة استغلال المساحة وتسعير توريد المحاصيل الزراعية في إنتاج الزيوت منها، مشيراً إلى أن أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها، حيث أن الإدارات والوحدات والجمعيات الزراعية تتلقى رغبات المزارعين والمستثمرين للاتفاق على الزراعة التعاقدية ويمكن للمزارع توفير التقاوى بمعرفته او يتم توفيرها من خلال الجمعيات والمجالس الزراعية.

سلسلة ندوات تثقيفية للمزارعيين بالوادي الجديد

وأوضح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المديرية نفذت سلسلة من الندوات الإرشادية حول زراعة دوار الشمس الزيتى، وأهمية زراعة دوار الشمس من الناحية الاقتصادية للمزارع والأصناف الجيدة المناسبة لذلك، ومواعيد الزراعة وطرق تجهيز الأراضى للزراعة، والعمليات الزراعية والخدمة للمحصول والتسميد، وميعاد الحصاد وطرق الحصاد، وأنسب طريقة والإنتاجية للفدان وكذلك طرق تسويق المحاصيل بالتعاقد وإمكانية استخدام الميكنة الزراعية من الزراعة حتى الحصاد وأفضل مواعيد الزراعة خلال السنة واحتياجاته من درجات الحرارة المناسبة وإمكانية تحميل المحصول مع محاصيل أخرى ونوعية المحاصيل التى يمكن التحميل عليها، وإمكانية زراعته كمصدات للرياح حول دوائر الأرض.