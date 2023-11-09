وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان سبل التعاون المشترك

بحث وزير الزراعة، السيد القصير، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة آخر مستجدات إنهاء عقود تراخيص المزراع السمكية للصيادين في نطاق محافظة بورسعيد، وكذلك تحصيل الإيجارات المستحقة عليها، وجهود تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين، وتسليم عقود منتفعى سهل الحسينية، ومستحقات الدولة لدى الغير.

«القصير» و«الغضبان» بحثا أيضا، سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبنائها، فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وفي نهاية الاجتماع، محافظ بورسعيد وجه الشكر لوزير الزراعة، على متابعته المستمرة لكل الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.