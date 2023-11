احذروا الغش.. «الزراعة» توضح مواصفات تقاوي البطاطس السليمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواصفات تقاوي البطاطس السليمة والتي يتم استيرادها للزراعة، منعاً للغش التجاري في التقاوي، إذ تستورد مصر تقاوي البطاطس من 4 دول وهي هولندا والدنمارك وفرنسا واسكتلندا، وكميات قليلة من المانيا ولوكسمبرج بكميات تصل إلى 160 ألف طن سنوياً، لزراعة ما يقرب من 500 الف فدان.

تصنف التقاوي حسب الرتبة والجيل باعتبارها تصنيفات الاتحاد الاوروبي

أما الارشادات السليمة فهي مكتوبة على ورقة بكل شيكارة تقاوي، وتصنف التقاوي حسب الرتبة والجيل باعتبارها تصنيفات الاتحاد الأوروبي وحسب هيئة فحص التقاوي الهولندية والتي تقوم بفحص حقول البطاطس المنزرعة لغرض التقاوي 3 مرات اثناء الموسم أولها في مايو وذلك للتحقق من كل ما يتعلق بنقاء الصنف والأدوات والمدخلات المستخدمة في الإنتاج وكذلك فحص الامراض والآفات.

محتويات التعرف على بطاقة تقاوي البطاطس

وتابع التقرير الصادر عن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة أن البطاقة البيضاء مكتوب عليها 01% وهي نسبة إصابة بفيروس التفاف الأوراق أو الموزيك و وجود نسبة صفر يعني الإصابة بالعفن الطري والساق السوداء والعفن البني والعفن الحلقي وعدم وجود أي من العفن الجاف وعدم الخلط بالأصناف الأخرى، كما أنه لابد أن تحتوي الورقة على الآتي:

1- رتبة التقاوي وهي تقاوي الأساس من الجيل السادس والسابع E & SE أما رتبة A & C فتم إلغاء استيرادهما من فترة.

2- نوع بطاقة الاعتماد بيضاء أو زرقاء Certified seed potatoes .(bluecertificate) or basic seed potatoes (white)

3- نوع التقاوي (بطاطس) Species: potato4.

4- اسم الصنف The variety’s name5.

5- رقم المزارع (المسجل فى هيئة الاعتماد ) Number under which the grower is registered with the NAK6.

6- تاريخ اعطاء شهاد الاعتماد Date of certification7ز

7- البلد المنتج للتقاوي Country in which the potatoes.

8- حجم التقاوي (مم) Grading in millimetres ويفضل الاحجام من 28/559.

9- سنة انتاج التقاوي Year of production10.

10- منطقة الإنتاج.. خريطة Area: توجد بها خريطة هولندا المقوسة في جزء باللون الأسود وهو منطقة الانتاج بتاعة التقاوي، وهنا يفضل التقاوي المنتجة من المناطق الشمالية في هولندا هذه المناطق الباردة تكون اقل ما يمكن لانتشار حشرة المن او حتى امراض الندوات والأعفان البكتيرية) من مناطق ليوفاردين غرونينغن بالتحديد في شمال هولندا.

11- رقم الشهادة المحدد The unique certificate’s number12

12- كود وحدة التعبئة Packaging unit13-

13- كود خاص بستيفاء المتطلبات للكائنات الضارة ذات الصلة في المناطق المحمية .Requirements for relevant harmful organisms of Protected Zones are met.

15- كود خاص باستيفاء اشتراطات الاتحاد الأوربي لاعتماد التقاوي EU.