استقرار أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار الجنيه الإسترليني استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.02 جنيه للشراء، و37.56 جنيه للبيع، في بنك مصر.

تستعرض «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.80 جنيه للشراء، وسجل 38.96 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.68 جنيه للشراء، وسجل 37.97 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.68 جنيه للشراء، وسجل 37.97 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.80 جنيه للشراء، وسجل 38.09 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك (CIB)

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.81 جنيه للشراء، وسجل 38.09 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني 37.93 جنيه للشراء، وسجل 38.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.