بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة: نجهز 3 آلاف طن مساعدات لإدخالها إلى غزة بحرا

قال الدكتور مبارك الدوسري، رئيس بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن المملكة العربية السعودية تعمل حالياً على تجهيز كمية كبيرة من المساعدات تتجاوز 3 آلاف طن، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر البحر.

وأضاف «الدوسري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك تنسيقات تُجرى حالياً على أعلى المستويات، لتحديد وجهة سفينة الإغاثة السعودية، لنقل أكبر كمية من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لرفع العناء عنهم.

«الدوسري»: نهدف لإيصال أكبر قدر من المساعدات

وقال «الدوسري»، إن المملكة العربية السعودية تستهدف إيصال أكبر قدر من المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، وتتضمن مساعداتِ إنسانيةِ عاجلةِ بإجمالي حمولات تقرب من 150 طن، لدعم ثلاثة محاور، أولها الدعم الصحي بالأدوية، ثم الأمن الغذائي بتوفير كمياتٍ من المواد الغذائية المختلفة.

وأشار مبارك الدوسري إلي أنه تم توفيرِ خيام الإعاشة بالتزامن مع نزوح آلافِ المواطنين من مساكنهم لشدةِ القصفِ وعشوائيته، مشيرا إلى استمرار توافد طائرة تلو الأخرى من المملكة العربية السعودية إلى مطار العريش ضمن الجسرِ الجوي الذي انطلقَ الخميس الماضي.

وقال، إن حمولة كل طائرة تقرب 35 طنا من المساعدات، مضيفا «موقف المملكة السياسي ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية منذُ قديم الزمن، وتستمر جهود المملكة المتواصلة منذ بدء الأزمة مع العمل على وقف إطلاق النار».