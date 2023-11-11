الأونروا: الحصول على رغيف خبز في قطاع غزة أصبح من الماضي

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الحصول على رغيف الخبز في قطاع غزة، أصبح شيئًا من الماضي.

ونشرت «الأونروا» في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن، يعانون من الظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة، حيث نقص في كافة مستلزمات الحياة.

«لازاريني»: نحن الأمل الوحيد لأكثر من مليوني شخص

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، خلال كلمته في القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض اليوم السبت، حول الأوضاع في قطاع غزة، إن الوكالة تحتاج إلى التمويل، لأنها ليست فقط أكبر منظمات الأمم المتحدة في غزة، لكنها تبقى الأمل الوحيد لأكثر من مليوني شخص في فلسطين.

كما شكر «لازاريني» الدول التي أعلنت عن المساعدات، ودعا بقية الدول من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لإظهار تضامنهم من خلال دعم «الأونروا».