بـ150 ألف جنيه.. إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال شهور

كشف الدكتور محمد الغمري، رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة على المشروع، وعضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في «أكاديمية البحث العلمي»، أنه خلال الربع الثاني من العام المقبل سيكون هناك نسختان لأول سيارة كهربائية محلية الصنع، في أول طرح لها، وستكون واحدة سرعتها 60 كيلو والمدى الحركي لها 100 كيلو متر وسعرها 150 ألف جنيه، والثانية سرعتها 80 كيلو والمدى الحركي لها على الشحنة الواحدة 200 كيلو متر وسعرها 200 ألف جنيه، بحيث تناسب كل الأشخاص، كما تشحن السيارة خلال ساعتين فقط.

من المتوقع أن نصل إلى 5000 سيارة شهريا بعد 4 أشهر من بدء الإنتاج

وأوضح الغمري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن نصل إلى 5000 سيارة في الشهر الواحد بعد مرور 4 أشهر من بدء الإنتاج، وأول شهر سيتم إنتاج 500 سيارة فقط، وتدريجيا حتى الوصول لـ5000، في الشهر، ولدينا القدرة والتخطيط للوصول إلى 20 ألف سيارة شهريا، وتوقعاتنا أن نستمر على 5000 سيارة كل شهر لمدة عام، وخلال العام سنجهز طلبات التصدير، وبدأنا الحديث وفتح الخطوط والقنوات.

َوتستعرض «الوطن» أبرز مميزات السيارة..

- السيارة ستعمل ببصمة وجه صاحبها أو عبر «أبليكشن».

- نسبة التصنيع المحلي لها 80%.

- سعر ومدى السيارات الكهربائية الجديدة.

- تشحن السيارة بالكامل للعمل خلال ساعتين فقط.

- نستهدف إنتاج سيارات للاستخدام الشخصي وبديلة للتوكتوك.