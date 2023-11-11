الأمطار تضرب محافظة المنوفية.. و«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة

شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة على أغلب المراكز والمدن، ونشاط البرق والرعد بشكل مكثف، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ما أدي إلى خلو الشوارع من المواطنين فيها مع بداية سقوط الأمطار.

سقوط أمطار في محافظة المنوفية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظات والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى في المحافظة 20 مئوية، وتستمر الحالة الجوية في التأثر بالأمطار حتى غدا الأحد.

حالة الطقس في المنوفية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سقوط الأمطار غدا على محافظة المنوفية ومحافظات الوجه البحري يكون بنسبة 40% مع أجواء غائمة، ووجود سبورة مائية في الصباح، واعتدال في سرعة الرياح على محافظات الوجه البحري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون درجة الحرارة العظمي في محافظة المنوفية 28 مئوية، بينما الصغرى تسجل 20 مئوية، كما أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى الثلاثاء المقبل بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 إلى 40 %.