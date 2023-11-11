إزالة 15 حالة تعدٍ على 7 قراريط زراعية بقرى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، إزالة 15 حالة تعدٍ على الأرض زراعية بالقرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية والتصدي لكل أنواع التعدي بالمهد وإزالة فورية للمخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة.

إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وتابع اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، الحملة المكبرة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقريتي صفط الخمار وتلة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ بمساحة 7 قيراط و3 أسهم بتلة وصفط الخمار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشارك في الحملة محمود أبو كريشة، عماد محمود، محمد عادل، إكرام محمود، هبة سيد نواب رئيس المدينة، الحسيني شادي، علي ظريف رؤساء القرى، وأيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة، وجهات الولاية بتأمين من رجال الشرطة.

أرقام لتلقي بلاغات التعديات

وفي وقت سابق، قال محافظ المنيا إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعديات حيث تتلقى وزارة التنمية المحلية بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف على أرقام تليفون غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 15330 الخاص بمبادرة صوتك مسموع، وعن طريق رقم الواتس آب 01150606783، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة.