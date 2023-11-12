نجوم الفن يحيون الذكرى السنوية السابعة للفنان محمود عبد العزيز

حرص عدد من نجوم الفن على إحياء الذكرى السابعة لوفاة الفنان محمود عبد العزيز، التي توافق اليوم 12 نوفمبر.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» كلمات مؤثرة لإحياء الذكرى السابعة لوفاة والده قائلا: «غدا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني واخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي {الم - اشتياق - راحه نفسيه} أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياه وهي (الموت)، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك».

وعقب كتابته المنشور، انهالت عليه تعليقات نجوم الفن، داعين للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بالرحمة والمغفرة، وجاءت كالتالي:

قال أمير شاهين: الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وعلقت سوسن بدر: الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويرحم أحبابنا جميعا.

وقالت عبير صبري: ربنا يرحمة ويغفرله.

وقالت ريم البارودي: ربنا يرحمه وينور قبره ويجعله روضة من رياض الجنة تعيشي وتفكري حبيبتي.

وقالت رانيا فريد شوقي: ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.