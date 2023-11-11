مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في «طانا» شرق نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قبل قليل، بأن مواجهات اندلعت بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في «خربة طانا»، التابعة لأراضي «بيت فوريك»، شرق نابلس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي

وقال منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي «طانا»، ثائر حنني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، الذين تمكنوا من فتح طريق أغلقها الاحتلال ظهر اليوم بالحواجز الترابية.

وأضاف أن الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى الخربة رغم استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار المواطنين بالتواجد فيها وحمايتها من الاحتلال.

يذكر أن المستعمرين وجيش الاحتلال هدموا الخربة قبل أيام، وأجبروا العائلات على مغادرة مساكنها.