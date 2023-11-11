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وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال تقصف منزلين في مخيم الشاطئ بغزة

كتب:

حسن سمير
11:36 م | السبت 11 نوفمبر 2023
غزة تحت القصف لليوم الـ36 على التوالي

غزة تحت القصف لليوم الـ36 على التوالي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم الشاطئ بغزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها منذ قليل، ارتقاء 11078 شهيداً على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

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بقلم حسن سمير