إزالة 92 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية في كفر الشيخ

أسفرت جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، عن إزالة 92 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 3 آلاف و79 مترا و7 أفدنة و8 قراريط، كما أغلقت 5 محاجر غير مرخصة، مقامة على 1.635 متر.

إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة كفر الشيخ

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 4.5 فدان، كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، من تنفيذ 38 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدانين وقيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، من إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 450 مترا، بقرية الندايرة وقرية الفتح بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني بكار، كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطاً و4 أسهم، وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، من تنفيذ 5 حالات تعدٍ على مساحة 7 قراريط.

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز ومدينة سيدي سالم

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة 979 متر، بقرية منشأة عباس وتيدا، وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، من إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1650 مترا.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي زراعية، على مساحة فدان، وقيراط 6 أسهم، كما جرى غلق 5 محاجر بنطاق قرية محلة أبو علي على مساحة 225 متر زراعة، والثاني على مساحة 210 متر كتلة سكنية، والثالث بعزبة موسى حسين بشابة على مساحة 3 قراريط، والرابع محجر مواد بناء غير مرخص بنطاق قرية شابة على مساحة 700 متر بما يُعادل 4 قراريط والخامس عزبة أبو العينين شابة على مساحة 500 متر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.