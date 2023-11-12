وكيل صحة مطروح يحيل المتغيبين بوحدة أبو مرقيق الصحية للتحقيق

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه أسامة سعيد، عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، جولة ميدانية مفاجئة، على الوحدة الصحية بقرية أبو مرقيق، التابعة لإدارة مطروح الصحية، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

المستلزمات والأدوية في وحدة أبو مرقيق

وبدأ وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولته بفقد الاستقبال والصيدلية، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وتوفير الكميات المناسبة من المستلزمات والأدوية، وأثنى علي الصيدلية ونظافتها وترتيبها وعدم وجود أي نواقص من الأدوية الضرورية، ووجه الشكر للصيدلي أحمد السيد، على مجهوده وتميزه، ووجه مدير الإدارة الصحية بمطروح، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، للعمل سريعا على تأمين مدخل الصيدلية.

تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق

كما تلاحظ غياب بعض العاملين دون سند قانوني، وجرى تحويلهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح على أنه لم ولن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.

توفير أوجه الرعاية الصحية للمرضى

وأكد وكيل صحة مطروح، على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل، والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مؤكدا أن مديرية الصحة قدمت ولا تزال تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.