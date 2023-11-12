محمد مسعود: فيلم «البريء» تمت كتابته بناء على طلب الفنان أحمد زكي

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود، إن «البريء» فيلم عظيم، إنتاج صفوت غطاس والفنانة سميرة أحمد، والفيلم تمت كتابته بناء على طلب من الفنان أحمد زكي، مشيرًا إلى أن الفيلم من الأفلام المصرية التي تعتبر علامة في تاريخ السينما المصرية، وعند كتابة وحيد حامد شخصية سبع الليل في الفيلم، قام بكتابته وقرر أن الذي يقوم بذلك الدور هو الفنان أحمد زكي، والذي استغرق منه في كتابة تلك السيناريو أكثر من عام ونصف.

كتابة سيناريو فيلم «البريء»

وأضاف مسعود، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، والمذاع على راديو «on sport fm»، أنه عندما انتهى وحيد حامد من كتابة سيناريو فيلم «البريء» هاتف الفنان أحمد زكي ويبلغه بالانتهاء من كتابة السيناريو وبعدها حضر له الفنان أحمد زكي أبلغه أنه يبكي طوال الليل ولم ينم عندما قام بقراءة السيناريو قائلا: «أحمد زكي قال له إنا عندي مشكلة إن الشركة بتاعتي لسه صغيرة ومش هقدر أتحمل تكلفة فيلم زي دا فاهشوف حاجة صغيرة أبدء فيها مشواري في الإنتاج».