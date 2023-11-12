وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمجمع محارق النفايات الطبية

تفقد الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة رندا محمد، مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر، وذلك للوقوف على سير العمل ومدى انضباط عملية التشغيل بعد تشغيله التجريبي، وكذلك متابعة أعمال الحرق ومدى التزام العاملين بالواقيات الشخصية واتباع طرق وأساليب الحرق الصحيحة واحتياطات مكافحة العدوى.

8 محارق وخمس غرف تخزين بطاقة تخزينية

وتفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج المجمع بالكامل، المكون من 8 محارق وخمس غرف تخزين بطاقة تخزينية تصل لــ30 طنا ومبنى إداري ومغسلة سيارات النفايات وشبكه حماية مدنية وشبكة مرافق وجهاز فرم نفايات ومركز صيانة وميزان بسكول ومبنى الأمن وسكن العمال.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة، أنه في اجتماع لجنة النفايات الطبية الخطرة منذ أيام ناقش مع أعضاء اللجنة إنشاء مدفن لنواتج الحرق بسعة كبيرة ووفق المواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة، وكذلك رفع الكفاءة والصيانة بصورة مستمرة.

اتباع أساليب الحماية والأمان ومكافحة العدوى

وأكد وكيل صحة سوهاج، على العاملين بالمجمع ضرورة اتباع أساليب الحماية والأمان ومكافحة العدوى وذلك للحفاظ عليهم.